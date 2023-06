Juventus Turin: Absturz ins Mittelmaß oder zurück an die Spitze?

Nach einem Katastrophenjahr mit schlechten Ergebnissen in allen Wettbewerben und zehn Punkten Abzug wegen Finanzvergehen steht Juventus Turin vor einer richtungsweisenden Saison.

Die Nord-Italiener stecken in der Krise. Das ist unbestritten! Die Alte Dame ist in der vergangenen Saison viel älter geworden und hat seinen treuen Anhängern so manches zusätzliches graues Haar eingebracht.

So bitter es klingt. Für das große Juventus sind solche Rückschläge nicht neu. Oft gab es sportliche Abstürze oder Sanktionen wurden verhängt. Doch immer wieder kam der Verein erstarkt zurück. Selbst der Zwangsabstieg 2006 in die Serie B wegen Schiedsrichterbestechung wurde schnell vergessen gemacht.

Nach dem sofortigen Auftstieg wurde im ersten Versuch umgehend die Champions-League-Qualifikation geschafft. Die Jahre darauf brachten zahlreiche Titel. Unter Antonio Conte, Massimiliano Allegri und Maurizio Sarri holte Juve unter anderem neun Scudetti in Serie.