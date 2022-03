Nicolo Zaniolo im Visier : Juventus Turin: Der Fokus liegt auf italienischen Topspielern

Kevin Richau



Foto: cristiano barni / Shutterstock.com

Italien verabschiedete sich am letzten Donnerstag nach dem 0:1 gegen Nordmazedonien aus dem Rennen um eines der letzten WM-Tickets. Juventus Turin will in Zukunft dennoch stärker auf Profis aus dem eigenen Land bauen.

Wie die Online-Plattform Todofichajes herausgefunden hat, möchte sich die alte Dame einen festen Kern aus italienischen Spielern aufbauen. Bislang spielen bereits zwölf Akteure mit italienischem Pass für das Team von Max Allegri. Anscheinend reicht das den Verantwortlichen noch nicht. Dass die Turiner Nicolo Zaniolo ins Visier nehmen, passt sehr gut zu dem angestrebten Transferziel. Der Offensispieler der AS Roma kommt in dieser Saison auf zwölf Torbeteiligungen und wird als perfekter Ersatz für den abwandernden Paulo Dybala angesehen. Einziger Knackpunkt: die hohe Ablösesumme. Rom verlangt für Zaniolo wohl mindestens 70 Millionen Euro, was in Pandemie-Zeiten selbst für Juve keine Peanuts sind. Mehr zum Thema