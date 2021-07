Juventus Turin : Cristiano Ronaldo: Ex-Coach rät Juventus zum Verkauf

Maurizio Sarri wurde vor fast genau einem Monat als neuer Trainer von Lazio Rom vorgestellt. Der Italiener blickt auf eine abwechslungsreiche Karriere zurück, in der er viele große Vereine und Spieler coachte. Im Interview mit Sport Italia sprach er nun über Cristiano Ronaldo und seine Wechselabsichten.

Sarri arbeitete mit dem Portugiesen in seiner einzigen Saison bei Juventus Turin zusammen. In der Spielzeit 2019/2020 musste der Trainer bei seiner Betreuung aber sehr viel Fingerspitzengefühl beweisen. "Cristiano Ronaldo ist eine multinationale Marke mit persönlichen Interessen, die mit den Interessen des Teams in Einklang gebracht werden müssen."

Die Rücksichtnahme auf einen Superstar wie CR7 zahlt sich letztlich jedoch aus. "Es bringt auch viele positive Aspekte mit sich, weil Ronaldo am Ende des Jahres mit seinen Zahlen liefert." Der Angreifer erzielte in der Saison 2019/2020 31 Ligatreffer und hatte damit großen Anteil an Juves Meistertitel.

Dennoch rät Sarri seinem ehemaligen Verein nun, Großverdiener Ronaldo (31 Mio. netto pro Jahr) zu verkaufen. Aus monetären Gründen. "Es hängt davon ab, was der Verein benötigt. Meiner Meinung nach ist es besser einen Spieler abzugeben, als fünf oder sechs."