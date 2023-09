Juventus Turin: Federico Gatti winkt mehr Gehalt

Juventus Turin arbeitet Medienberichten zufolge an einer Vertragsverlängerung mit Federico Gatti. Der Verteidiger schaffte zuletzt den Sprung in die Startelf.

Nach Informationen von Tuttosport soll Federico Gatti sein ohnehin bis 2027 gültiges Arbeitspapier im Piemont vorzeitig um ein Jahr ausdehnen. Dem Innenverteidiger winkt im Fall einer Einigung eine deutliche Gehaltserhöhung.

Aktuell ist Gatti mit einem Jahresverdienst von einer Million Euro netto einer der Geringverdiener im Kader des italienischen Rekordmeisters. Juve will das ändern und die Entwicklung des Innenverteidigers belohnen. Gatti, der 2022 für fünf Millionen Euro von Frosinone kam, stand in den letzten drei Liga-Spielen in der Startformation von Trainer Massimiliano Allegri.

Verwendete Quellen

Tuttosport