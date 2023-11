Juventus Turin legt Preisschild für Arthur Melo fest

Immerhin noch 20 Millionen Euro ruft die Alte Dame für den Brasilianer auf, der im Piemont nie wirklich glücklich wurde. Genauso wie beim FC Liverpool , für den er in der Vorsaison aufgrund einer schweren Verletzung nur ein Spiel bestreiten konnte.

Es brauchte scheinbar den Wechsel zum AC Florenz, um Arthur Melo sein Lächeln zurückzugeben. In Italien wird darüber berichtet, dass die Fiorentina begeistert ist von den bisherigen Auftritten des 27-Jährigen.

Arthur Melo ist noch bis 2026 an Juventus Turin gebunden - Foto: Ettore Griffoni / Shutterstock.com

Vor einigen Wochen verwies Arthur in einem Interview noch auf seinen in Turin bis 2026 gültigen Vertrag: "Ich habe nicht vergessen, dass ich noch einen gültigen Vertrag bei Juventus habe, ich bin ihr Spieler."

In Florenz avancierte Arthur von Beginn an zum Stammspieler und absolvierte bereits 15 Pflichtspiele (1.028 Einsatzminuten) in dieser Saison.