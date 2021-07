Juventus Turin : Juventus Turin: Marko Pjaca wechselt wieder per Leihe

Marko Pjaca wird ein weiteres Mal verliehen. Juventus Turin gibt den kroatischen Nationalspieler an Lokalrivale FC Turin ab. Für Pjaca ist es bereits die fünfte Leihe.

Vor fünf Jahren verpflichtete Italiens Rekordmeister Pjaca für 23 Millionen Euro von Dinamo Zagreb. Auch aufgrund von Verletzungspech (Knie) konnte sich der Offensivakteur bei den Bianconeri aber nicht durchsetzen.

In fünf Jahren Vereinszugehörigkeit stehen für den heute 26-Jährigen nur 21 Juve-Spiele (ein Tor) in den Spielberichtsbögen. Anfang 2018 wurde er erstmals verliehen. An Schalke 04. Es folgten Deals mit dem AC Florenz, RSC Anderlecht und Genua CFC.

Jetzt will Pjaca sein Glück bei Torino finden. Der Leihvertrag wurde bis 2022 geschlossen und enthält eine Kaufoption in Höhe von sieben Millionen Euro. Pjacas Anschlussvertrag bei der alten Dame ist noch bis 2023 gültig.