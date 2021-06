Juventus Turin : Juventus Turin: Massimiliano Allegri will Miralem Pjanic zurückholen

Miralem Pjanic soll nach Angaben der italienischen Sportzeitung Tuttosport auf Geheiß von Massimiliano Allegri nach Turin zurückkehren. Der Trainer soll sich bei den Vereinsverantwortlichen für eine Verpflichtung Pjanics starkmachen.

Allegri war am vergangenen Freitag als Nachfolger von Andrea Pirlo vorgestellt worden. In seiner ersten Amtszeit bei den Bianconeri zwischen 2014 und 2019 hatte Allegri stets auf Pjanic gesetzt, nachdem dieser 2016 vom AS Rom gekommen war.

In der vergangenen Saison, nachdem Pjanic per Tauschgeschäft aus Turin nach Barcelona gewechselt war, saß der Mittelfeldstratege häufiger als ihm lieb war auf der Ersatzbank. Unter Trainer Ronald Koeman spielte er bei Barça keine Rolle.

Juventus Turin arbeitet angeblich an einer Ausleihe von Pjanic, der Bosnier zeigt der Sportzeitung zufolge Interesse an einem Comeback in Norditalien. Sein Vertrag in Barcelona ist noch bis 2024 gültig.