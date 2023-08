Juventus Turin: Max Allegri spricht Klartext über Federico Chiesa

Der Cheftrainer von Juventus Turin ließ den in der vergangenen Saison lange verletzten Federico Chiesa (25) neben Mittelstürmer Dusan Vlahovic auflaufen – eine Taktik, die aufging.

Der wuselige Chiesa und der bullige Vlahovic harmonierten gut, beide trugen sich in die Torschützenliste ein. Chiesa brachte die Gäste bereits der zweiten Spielminute in Führung, Vlahovic legte nach 20 Minuten per Strafstoß nach. Adrien Rabiot besorgte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Treffer zum 3:0-Endstand.

Massimiliano Allegri zeigte sich nach der Partie überzeugt von seiner Mannschaft. "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, in der zweiten allerdings etwas nachgelassen. Da müssen wir den Ball besser kontrollieren und anders verteidigen", so der Cheftrainer.