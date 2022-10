Juventus Turin: Max Allegri spricht eine Warnung aus

Massimiliano Allegri will mit Juventus Turin gegen Benfica Lissabon gewinnen - Foto: / Getty Images

Juventus Turin ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der italienische Rekordmeister gewann zuletzt zweimal zu null in der Liga. Massimiliano Allegri (55) mahnt vor zu viel Euphorie.

Nach den Enttäuschungen gegen den AC Mailand (0:2) und Maccabi Haifa (0:2) konnte Juventus das Derby beim FC Turin mit 1:0 für sich entscheiden, Empoli wurde zudem am vergangenen Freitag mit 4:0 aus dem Stadion geschossen.

In der Tabelle der Serie A belegt Juventus auch nach den jüngsten zwei Erfolgen zwar nur den achten Tabellenplatz, die Champions League-Ränge sind aber wieder in Reichweite. Fünf Punkte fehlen auf den vierten Tabellenplatz, den aktuell Atalanta Bergamo belegt.

Bevor die Bianconeri ihre Aufholjagd in der Liga weiterverfolgen können, steht am heutigen Dienstag (21 Uhr) aber zunächst das Auswärtsspiel bei Benfica Lissabon an.