Juventus Turin mit schlimmem Verdacht bei Paul Pogba

Mit viel Euphorie zur alten Liebe zurückgekehrt

Nachdem Pogba sechs Jahre mit vielen Höhen und Tiefen bei seinem Ausbildungsklub Manchester United durchlebt hatte, kehrte er im vergangenen Sommer voller Euphorie an den Ort zurück, wo er zwischen 2012 und 2016 zum absoluten Weltklassespieler herangereift war.

Nachdem die Turiner den Franzosen ablösefrei von der Reserve der Red Devils verpflichtet hatten, startete er im Profifußball so richtig durch und wurde mit Juve viermal italienischer Meister in Folge. In Manchester konnte der einstige Rekordtransfer (war im Sommer 2016 für 105 Millionen Euro zurückgekehrt) die exorbitanten Erwartungen nicht gänzlich erfüllen, wenngleich er stets Stammspieler war und auch im Old Trafford immer wieder seine Qualitäten aufblitzen ließ.

Verletzungsmisere

In der abgelaufenen Saison kommt Pogba aufgrund einer langen Verletzungsmisere gerade mal auf 10 Pflichtspieleinsätze und 161 Spielminuten für die Bianconeri. Auch für die neue Spielzeit droht der versierte Mittelfeldspieler jetzt viele Spiele zu verpassen.

