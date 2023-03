Juventus Turin: Moise Kean rastet aus - und entschuldigt sich

Juventus Turin kassierte am Sonntag eine bittere Pleite beim AS Rom. Moise Kean brannten die Sicherungen durch. Massimiliano Allegri rüffelt den Mittelstürmer.

Dank des Weitschusstreffers von Gianluca Mancini gewann der AS Rom am Sonntag das Topspiel der Serie A gegen Juventus Turin mit 1:0. Juve hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz und Torabschlüsse, die Giallorossi verteidigten ihr Tor aber konsequent und teilweise mit unerlaubten Mitteln.

Allegri weiter: "Er hat einen Fehler gemacht und sich entschuldigt." Warum rastete Kean aus? Allegri vermutet: "Vielleicht war er frustriert, weil er nicht von Beginn an gespielt hat."

Kean kam gegen die Roma bereits zum zweiten Mal in Folge erst kurz vor dem Abpfiff in die Partie. Insgesamt stand der 23-Jährige in der laufenden Spielzeit in der Serie A achtmal in der Startformation. In knapp 800 Ligaminuten bringt es Kean auf fünf Treffer.