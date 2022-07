Juventus Turin Paul Pogba muss nur noch den Medizincheck meistern

Juventus Turin galt in den letzten Monaten stets als Favorit auf die Verpflichtung von Paul Pogba (29). Die Parteien stehen nun wohl kurz vor einer Einigung. Am Wochenende könnte der Transfer unter Dach und Fach gebracht werden.

Der Journalist Alfredo Pedulla geht derweil davon aus, dass Pogba am "Samstag und Sonntag" in Juves Trainingslager aufschlägt, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Sollte bei den Tests nichts Auffälliges festgestellt werden, dürfte der Nationalspieler in einigen Tagen als Neuzugang der Alten Dame präsentiert werden.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge bekommt Pogba im Piemont einen unterschriftsreifen Vierjahresvertrag, der einen imposanten Signing Bonus beinhaltet, vorgelegt. Das zukünftige Wochengehalt des Franzosen wird auf knapp 170.000 Euro geschätzt. Bei Manchester United hätte er laut der Sun bei einer Vertragsverlängerung fast das Vierfache (600.000 Euro) verdienen können.

Im Old Trafford fühlte sich Pogba jedoch nicht mehr wohl, da er unter anderem zum Sündenbock für die katastrophale letzte Saison degradiert wurde. In Turin blickt man auf eine ebenso enttäuschende Spielzeit zurück. Der vierte Rang in der Meisterschaft genügte gerade so für die Champions-League-Qualifikation. Gemeinsam wollen Verein und Spieler die Trendwende schaffen.