Juventus Turin: Shooting-Star Samuel Iling soll verlängern

Samuel Iling-Junior war einer der wenigen Lichtblicke in der Mannschaft von Juventus Turin bei der Niederlage gegen Benfica Lissabon am vorletzten Spieltag der Champions League Gruppenphase. Der junge Flügelstürmer soll nun schleunigst mit einem neuen Vertrag ausgestattet werden.

Wie die italienische Ausgabe des Pay-TV Anbieters Sky in Verbindung gebracht hat, soll der aktuelle Ende Juni kommenden Jahres auslaufende Vertrag bis 19-Jährigen um drei oder vier Spielzeiten ausgedehnt werden.

Iling war 2020 aus der Jugendabteilung des FC Chelsea zu den Bianconeri gewechselt. Zuletzt feierte er beim 4:0-Erfolg über den FC Empoli sein Debüt in der Serie A, wurde fünf Minuten vor Spielende für Filip Kostic eingewechselt.

In der Champions League dürfte der aktuelle U20 Nationalspieler Englands länger ran. Bei der 3:4-Niederlage des Rekordmeisters in Lissabon wurde er ebenfalls für Kostic ins Spiel gebracht, allerdings dieses Mal bereits in der 70. Spielminute.