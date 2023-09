Juventus Turin: Transfer-Überraschung bei Frankfurt-Held Filip Kostic?

Filip Kostic (30) darf Juventus Turin verlassen, wenn eine angemessene Ablösesumme fließt. Zuletzt deutete sich ein Wechsel in die Premier League an. Mit Galatasaray kommt nun ein neuer Interessent ins Spiel.

West Ham United hat es auf Filip Kostic abgesehen. Wie das Onlineportal Calciomercato.com berichtet, gab es Kontakte zwischen dem Berater des Flügelstürmers und den Hammers. Ein Transfer rücke näher, hieß es zuletzt.

Auch die Roma soll Interesse bekunden. Sollte Leonardo Spinazzola (30, Vertrag bis 2024) die Giallorossi noch verlassen, soll Jose Mourinho (60) den Europa-League-Helden von Eintracht Frankfurt (zwei Tore gegen den FC Barcelona) als Alternative im Blick haben.

Jetzt berichtet die italienische Sporttageszeitung Tuttosport: Auch Galatasaray Istanbul will den Flankenspezialisten verpflichten. Mit den Löwen vom Bosporus könnte Filip Kostic in der Champions League auflaufen, Juventus Turin muss in der aktuellen Saison auf internationalen Fußball verzichten.