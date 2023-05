Juventus Turin verlÃ¤ngert Vertrag mit Urgestein, das kaum eine Rolle spielt

Pinsoglio ist ein wahres Urgestein der Bianconeri, heuerte bereits in Jugendtagen beim Rekordmeister an. Der mittlerweile 33-Jährige schaffe 2010 den Sprung in den Profifußball. 2012 wechselte der Keeper nach Vicenza, kehrte aber zwei Jahre später zurück in den Piemont.

In der Folge wurde Pinsoglio dreimal verliehen. Seit 2017 ist er fester Bestandteil des Bianconeri-Kaders, eine Rolle spielte allerdings so gut wie nie. Erst fünfmal lief er für die Profis auf, zuletzt im Mai 2022.

Pinsoglio ist nur die Nummer drei. Zwischen den Pfosten des Rekordmeisters steht im Normalfall Wojciech Szczesny. Erster Vertreter des polnischen Nationaltorhüters ist Mattia Perin (30), der noch bis 2025 unter Vertag steht.

