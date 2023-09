Juventus Turin will 20 Millionen für neuen Innenverteidiger bieten

Nachdem nun auch noch Leonardo Bonucci Juventus Turin verlassen hat, und das durchaus im Streit, stehen dem italienischen Rekordmeister nach aktueller Zählung lediglich drei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung. Der Personalbestand soll daher im Winter aufgestockt werden.

Warmed Omari bei Juventus Turin gefragt

Laut dem Transferjournalisten Ekrem Konur signalisiert Juve konkretes Interesse an Warmed Omari und will im kommenden Januar so weit gehen, ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro abzugeben. Der Abwehrspieler soll mit einem Vertrag bis 2028 sowie einer deutlichen Gehaltserhöhung gelockt werden.

Juve-Trainer Massimiliano Allegri soll an Omari sein Profil schätzen. Der 23-Jährige kann in der Zentrale den linken wie den rechten Part übernehmen und ist in der Luft stark. 20 Millionen Euro wäre auch in etwa das, was Omaris Klub Stade Rennes für seinen Stammspieler fordert.

20 Millionen würden für Warmed Omari wohl ausreichen

Seit seinem Debüt für Rennes kommt Omari auf 61 Einsätze in allen Wettbewerben sowie zwei Spielen für die französische U21-Nationalmannschaft. Rennes ist als Entwicklungsklub bekannt, verkaufte erst in diesem Sommer Jeremy Doku, Lovro Majer und Lesley Ugochukwu für insgesamt 143 Millionen Euro.

