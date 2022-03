City könnte Gabriel Jesus freigeben : Juventus Turin will von Haaland-Wechsel zu ManCity profitieren

Manchester City hat sich in den letzten Wochen als Favorit auf die Verpflichtung von Dortmunds Erling Haaland herauskristallisiert. Sollte der Transfer tatsächlich zustande kommen, wäre der Weg für den Verkauf von Gabriel Jesus frei, was Juventus Turin wiederum in die Karten spielt.