Juventus Turin : Juventus verleiht Flügelspieler Wesley (21) erneut

Juventus Turin verzichtet darauf, Außenbahnspieler Wesley de Oliveira in den Kader seiner ersten Mannschaft aufzunehmen. Der Brasilianer wird erneut verliehen.

Wesley, der von Berater-Guru Mino Raiola vertreten wird, heuert ein zweites Mal in der Schweizer Super League an. Bis zum Saisonende erhält der FC Sion den Zuschlag.

Bereits in der vergangenen Rückrunde hatte Italiens Rekordmeister den Südamerikaner in Sion geparkt. Jetzt geht die Liason in die nächste Runde. "Er ist zurück", verkündete der Traditionsverein auf Twitter.