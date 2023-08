Juventus Turin verleiht Youngster an Klub von Andrea Pirlo

Facundo González wurde erst in diesem Transferfenster von Juventus Turin unter Vertrag genommen und wird mit der Intention viel Spielzeit zu sammeln an Serie B-Klub Sampdoria Genua verliehen. Das Leihgeschäft beinhaltet keine Kaufoption.

Kommt aus Spanien

Der Uruguayer kam von der Reservemannschaft des FC Valencia nach Italien und kostete den Turinern zwei Millionen Euro Ablöse. Bei Sampdoria wird der Innenverteidiger unter Ex-Juventus-Trainer Andrea Pirlo (44) arbeiten, der im Sommer zum neuen Cheftrainer ernannt wurde.

U20-Weltmeister

Facundo Gonzalez wurde im Juni mit Uruguay U20-Weltmeister und besiegte im Finale Italien. Für die Reservemannschaft von Valencia absolvierte der 20-Jährige insgesamt 37 Pflichtspiele, für die Profis kam er bislang allerdings nicht zum Einsatz.

Zuvor war Facundo González bei Espanyol Barcelonas Jugendakademie aktiv, ehe er im Jahr 2019 innerhalb Spaniens nach Valencia wechselte. Bei Sampdoria kann sich Gonzalez fortan in einer deutlich wettbewerbsfähigeren Liga messen und von Ex-Weltklasse-Profi Andrea Pirlo lernen.

Sampdoria startete am vergangenen Sonntag mit einem 2:1-Sieg gegen Ternana in die neue Saison der Serie B und trifft am Freitag im ersten Heimspiel der Saison 2023/24 auf Pisa.

