Juventus-Vertragswende bei Angel Di Maria?

Diesen Rückkehrwunsch hatte der Weltmeister erst Anfang des Monats erneut bekräftigt und im selben Atemzug über seine Zukunft bei Juve gesagt: "Meine Familie ist glücklich und Juve ist ein großartiger Verein. Wir werden sehen, was in Zukunft passiert."

Der 34-Jährige habe seinen Standpunkt inzwischen geändert und sei nun durchaus offen dafür, sich für ein weiteres Jahr an Juve zu binden. Di Marias ursprünglicher Plan war es, nach einem Jahr in Turin zu seinem Jugendklub Rosario Central zu wechseln.

Wenn Di Maria spielfit ist und auch nicht gesperrt fehlt, stellt er noch immer einen Mehrwert da, was er mit acht direkten Torbeteiligungen untermauert. Fußball in der Champions League wird er in der kommenden Saison aufgrund des Punktabzugs aber nicht erleben.

