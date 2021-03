Juventus Turin : Juventus: Weston McKennie sagt Länderspiele ab

"Er wurde wegen einer leichten Verletzung aus dem Kader gestrichen", erklärte Berhalter. "Leider mussten wir ihn für diese Länderspielphase ausschließen."

Die USA spielen am 25.3 in Wiener Neustadt gegen Jamaika und treten drei Tage später gegen Nordirland an. Bekannte Namen im Kader der US-Boys sind Sergino Dest (FC Barcelona), Zack Steffen (Manchester City), Gio Reyna (Borussia Dortmund) oder Christian Pulisic (Chelsea).