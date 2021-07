Juventus Turin : Juventus will Gabriel Jesus, auch wenn Cristiano Ronaldo bleibt

Der Brasilianer besitzt aber noch einen Vertrag bis 2023, weshalb Juve wohl etwas tiefer in die Tasche greifen müsste. Die alte Dame würde sich durch den Neuzugang nötige Planungssicherheit für die neue Spielzeit erkaufen.

Sollte Cristiano Ronaldo, der mit seinem ehemaligen Klub Manchester United in Verbindung gebracht wird, am Ende doch in Italien bleiben, wäre der Rekordmeister in der Offensive bestens gewappnet, um dem amtierenden Meister, Inter Mailand, Paroli zu bieten.