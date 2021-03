Juventus Turin : Juventus will ihn zurück, doch Moise Kean hat andere Pläne

Der FC Everton legte 27,5 Millionen Euro Ablöse für Kean auf den Tisch von Juventus Turin. Überzeugen konnte der junge Mittelstürmer bei den Toffees allerdings nicht.

Nach einer durchwachsenen Spielzeit mit lediglich vier Treffern in 37 Spielen gab der Traditionsverein aus Liverpool Kean auf Leihbasis an Paris Saint-Germain ab. Dort liefert der Italiener. 17 Tore in 33 Partien stehen bereits auf seinem Konto.