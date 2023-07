Juventus Turin will Romelu Lukaku auch, wenn Bayern-Flirt Vlahovic bleibt

Vor zwei Jahren blätterte der FC Chelsea noch 113 Millionen Euro auf den Tisch, um Lukaku vom damaligen italienischen Meister Inter Mailand loszueisen. Nach nur einer Saison ging es für den Belgier allerdings wieder leihweise zurück in die italienische Modemetropole, nachdem er bereits nach nur ein paar Monaten in London in einem Interview gestanden hatte, dass er seinen Abgang von Inter bereue.

Ein fester Transfer nach der einjährigen Leihe des einstigen Publikumslieblings der Nerazzurri ist inzwischen aber vom Tisch. Nach langen Verhandlungen schienen sich Chelsea und Inter endlich einig zu werden. Dann erfuhren die Italiener allerdings, dass Lukaku parallel auch bereits mit Erzfeind Juventus Turin Gespräche führte und zogen sich daraufhin erbost aus den Verhandlungen zurück.

Wechsel zu Juve wird heiß

Ein Wechsel zum Rivalen Juventus könnte wiederum noch richtig an Fahrt aufnehmen. Wie das Portal Calciomercato.com berichtet, wollen die Turiner Romelu Lukaku auch dann verpflichten, wenn Abgangskandidat Dusan Vlahovic (23) schlussendlich doch bleibt.