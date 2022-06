Juventus Turin Gefragter Juve-Transferflop: 2 Top-Klubs konkurrieren um Arthur Melo

Das Interesse des FC Arsenal an Arthur ist hinlänglich bekannt. Wie das Portal Calciomercato in Erfahrung gebracht hat, erhalten die Londoner nun Konkurrenz aus der Ligue 1. Die AS Monaco hat ein Auge auf den Brasilianer geworfen, um einen Abgang aus den eigenen Reihen zu kompensieren.

Ausgerechnet Cesc Fabresgas, der von 2003 bis 2011 für den FC Arsenal spielte, könnte den Gunners die Verpflichtung von Juves Arthur erschweren. Der 35-Jährige verlässt Monaco nach dreieinhalb Spielzeiten und hinterlässt eine Lücke im Zentrum, die durch Arthur gestopft werden soll.

Monaco und Arsenal wollen Leihe

Beide Interessenten streben angeblich entweder ein Tauschgeschäft oder eine Ausleihe an, was Juventus wohl recht wäre, damit der 25-Jährige, der noch bis 2025 unter Vertrag steht, von der Gehaltsliste verschwindet. Arthur zählt zu den Großverdienern in Turin.