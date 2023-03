Kehrtwende bei Denis Zakaria? Chelsea will mit Juventus feilschen

Zuletzt schlug das Pendel bei Denis Zakaria in Richtung Juventus Turin aus. Der FC Chelsea werde keinen Gebrauch von seiner Kaufoption für den Mittelfeldspieler machen, berichtete Sky-Reporter Florian Plettenberg.

Kaufoption über bis zu 32 Mio. Euro

Die Londoner können den aktuell ausgeliehenen Nationalspieler für 28 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen in Höhe von vier Mio. fest verpflichten. Chelsea suche aber einen neuen Abräumer für das zentrale Mittelfeld, so Plettenberg.

Jetzt schreibt allerdings die Gazzetta dello Sport: Zakarias Abschied von der Stamford Bridge mit Auslaufen seines Leihvertrags am 30. Juni ist nicht in Stein gemeißelt. Chelsea liebäugele durchaus mit einer festen Verpflichtung des ehemaligen Gladbachers.