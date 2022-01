Juventus Turin : Kein Barça-Wechsel! Allegri-Machtwort zu Alvaro Morata

Alvaro Morata soll bleiben – Aaron Ramsey vor Abschied

Während Morata bleiben soll, zieht es Aaron Ramsey weg. "Ramsey steht vor einem Abschied von Juventus", so Allegri. Weitere Abgänge sind offenbar nicht geplant: "Ich denke, der Kader wird zu 99 Prozent so bleiben, wie er ist."

An Ramsey soll Newcastle United großes Interesse zeigen. Der abstiegsbedrohte Traditionsverein belegt nach 19 Spieltagen den vorletzten Tabellenplatz in der Premier League. Nach dem Einstieg von Investoren aus Saudi-Arabien verfügen die Magpies über nahezu unbegrenzte Mittel. Der erste Winter-Neuzugang wird wohl Kieran Trippier (31) von Atletico Madrid werden. Der englische Nationalspieler will wieder näher an einer Familie leben.