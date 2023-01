Leihe mit Kaufoption: Weston McKennie verlässt Juventus

Weston McKennie steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel in die Premier League - Foto: / Getty Images

Weston McKennie und Juventus Turin gehen aller Voraussicht nach getrennte Wege. Zumindest bis zum kommenden Sommer. Der US-Amerikaner wird in die Premier League verliehen. Leeds United sichert sich seine Dienste.

Nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano überweisen die Whites 1,2 Million Euro Leihgebühr für McKennie an die alte Dame. Am Saisonende besitzt Leeds zudem eine Kaufoption in Höhe von 33 Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen um sieben weitere Millionen ansteigen kann.

Offiziell bestätigt wurde die Verpflichtung noch nicht, der Nationalspieler soll aber bereits seinen Medizincheck auf der Insel absolviert haben. McKennie steht seit September 2020 beim italienischen Rekordmeister unter Vertrag. Seitdem absolvierte der 24-Jährige 96 Partien.

Verwendete Quellen: Fabrizio Romano