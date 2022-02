Juventus Turin : Leonardo Bonucci: "Cristiano Ronaldo und Vlahovic kann man nicht miteinander vergleichen"

Dusan Vlahovic stellte am Dienstagabend in der Champions League einen neuen Rekord auf. In seinem ersten Spiel in der Königsklasse vollendete er nach 33 Sekunden einen langen Ball von Danilo nach starker Brustannahme gegen Villarreal zum 1:0.

Vlahovic ist damit neuer Rekordhalter. Bisher war Andy Möller der schnellste Torschütze bei einem Champions-League-Debüt, für Borussia Dortmund hatte er 1995 beim 1:3 gegen Juve nach 37 Sekunden getroffen.