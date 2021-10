Juventus Turin : Leonardo Bonucci: Darum reichte es mit Cristiano Ronaldo nicht für den großen Wurf

Diese Auswirkungen hatte Cristiano Ronaldo auf die tägliche Arbeit

An Ronaldos sportlichen Leistungen ist der fehlende große Triumph in den vergangenen drei Jahren allerdings nicht festzumachen. Immerhin steuerte der Alleskönner in 134 Pflichtspielen stolze 101 Tore und 22 Vorlagen bei.

"Wir fingen an, in unserer täglichen Arbeit ein wenig nachzulassen, die Bescheidenheit, die Aufopferung, den Wunsch, Tag für Tag für den Mannschaftskameraden da zu sein", so Bonucci. "Ich glaube, das konnte man in den letzten Jahren sehen."

Nach dem schlechtesten Saisonstart seit 60 Jahren scheint Juve den Ronaldo-Abgang langsam aber sicher besser kompensieren zu können. In der Meisterschaft gab es zuletzt zwei Siege in Folge, in der Champions League siegte Juve am Mittwoch sogar mit 1:0 gegen den amtierenden Sieger FC Chelsea.