Liebe statt Geld: Angel di Maria erklärt Absage an Saudis

Angel di Maria (35) ist im Sommer nach fast genau 13 Jahren zu Benfica Lissabon zurückgekehrt. Der Rechtsaußen hätte sich nach eigener Aussage eine goldene Nase in Saudi-Arabien verdienen können, zog es aber vor, auf sein Herz zu hören.

Nach seinem unglücklichen Intermezzo bei Juventus Turin stand für di Maria im Juli erneut ein Tapetenwechsel an. Da es in den letzten Wochen viele Superstars in die Saudi Pro League verschlug, rechneten viele Experten damit, dass der Argentinier einen ähnlichen Weg einschlägt. Der umworbene Star lehnte diese Möglichkeit jedoch bewusst ab.

"Ich habe viele Anrufe aus Saudi-Arabien erhalten, es waren verrücke Angebote, aber ich habe mit meinem Herzen entschieden und Benfica gewählt", sagte di Maria dem argentinischen Radiosender D Sports Radio.

Angel di Maria rechnet mit Juventus Turin ab

Im weiteren Verlauf des Interviews ging di Maria hart mit Juventus Turin ins Gericht. Bei der Alten Dame herrschte aufgrund der Bilanzfälschungen und des damit verbundenen Punkteabzugs offenbar das reinste Chaos.