Manuel Locatelli kurz vor Verlängerung bei Juventus Turin

Für Juventus Turin verliefen die letzten Wochen alles andere als rosig. Nachdem Paul Pogba aufgrund eines Dopings-Vergehens (dem Franzosen war im Rahmen einer Probe nach dem Spiel gegen Udinese ein erhöhter Testosteron-Wert nachgewiesen worden) vor einer langen Sperre steht, müssen die Bianconeri auch auf Nicolo Fagioli (22) verzichten.

Nicolo Fagioli fehlt lange

Der Mittelfeldspieler darf aufgrund illegaler Wettaktivitäten bis Mitte Mai nicht ins Spielgeschehen eingreifen. Den Turinern brechen somit zwei zentrale Säulen im Mittelfeld weg.

Umso wichtiger wird nun die Vertragsverlängerung von Sechser Manuel Locatelli, dessen Unterschrift laut dem italienischen Portal calciomercato.com kurz bevorsteht. Das Arbeitspapier des 25-Jährigen läuft eigentlich noch bis 2026, die alte Dame will aber unbedingt verhindern, dass der Italiener von anderen Topklubs gelockt wird.

Locatelli wechselte 2021 von Sassuolo Calcio zunächst auf Leihbasis zu Juve und wurde in diesem Sommer für 30 Millionen Euro fest verpflichtet. Bei den Turinern stand der amtierende Europameister bislang in allen zehn Serie-A-Partien in der Startelf.

Mit den Bianconeri belegt Locatelli aktuell den zweiten Platz in der Tabelle. Durch die Sperren von Pogba und Fagioli wird Locatelli im Mittelfeld jetzt noch wichtiger werden.

