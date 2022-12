Luca Pellegrini vor Juve-Rückkehr und neuer Leihe?

Luca Pellegrini kommt nach seinem Wechsel von Juventus Turin in die Bundesliga auf neun Einsätze für die Hessen in der Liga. In Champions League und DFB-Pokal absolvierte der Linksverteidiger insgesamt fünf Partien.

Juventus ist mit den Einsatzzeiten des 23-Jährigen in Deutschland offenbar nicht zufrieden. Wie das Onlineportal TuttoJuve berichtet, liebäugeln die Bianconeri damit, Pellegrini im Januar zurückzuholen.

Lazio Rom als Option für Pellegrini

Der Rekordmeister plant aber in der Rückrunde nicht mit Pellegrini, stattdessen soll er innerhalb der Serie A verliehen werden. Dem Vernehmen nach wurde Pellegrini Ligarivale Lazio Rom offeriert.

Bei den Biancocelesti steht Maurizio Sarri an der Seitenlinie. Der Chefcoach kennt Pellegrini aus gemeinsamen Zeiten bei der alten Dame – und schätzt ihn sehr. Ob es zur Zusammenarbeit kommt, bleibt allerdings abzuwarten.