Juventus Turin : Luft schon raus? Massimiliano Allegri: "Müssen die Realität akzeptieren"

Juventus Turin knüpft auch unter Massimiliano Allegri an die maßlos enttäuschende Vorsaison an. Der Trainerrückkehrer wirbt im Vereinsumfeld um mehr Realitätssinn.

Wurde die Rückkehr von Massimiliano Allegri noch vor Wochen beklatscht, weht dem 54-Jährigen inzwischen ein kräftiger Wind entgegen. Allegri sei taktisch zu altmodisch unterwegs und bedingt flexibel, heißt es. Im Anschluss an die Niederlage in Verona tätigt der Übungsleiter eine Aussage, die dem anspruchsvollen Juve-Anhang gar nicht gefallen dürfte.

Die 1:2-Niederlage im Auswärtsspiel gegen Hellas Verona ließ Juventus Turin auf den 9. Platz der Tabelle in der Serie A abrutschen. Für viele ist die Saison, welche die Alte Dame bisher spielt, in großen Teilen eine Bankrotterklärung.

Ob da viele so sicher sind wie der Juve-Trainer? Immerhin läuft es in der Champions League. Dort führen die Turiner nach drei Spielen die Gruppe H vor dem Vorjahressieger FC Chelsea mit neun Punkten an. Am Dienstag (21 Uhr) steht das Heimspiel gegen Zenit St. Petersburg an.