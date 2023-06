Juventus Turin: Tifosi wollen 90-Millionen-Star bei der Alten Dame sehen

Zwei Spielzeiten ohne Titel nagen an der Alten Dame, La Vecchia Signora. Den letzten Scudetto gewann Juventus Turin ausgerechnet mit Trainer Maurizio Sarri, der in der vergangenen Saison mit Lazio für Furore sorgte, in dem er die Weißblauen als Vizemeister hinter der SSC Napoli in die Champions League lotste. Nun könnte sich ein weiterer Wechsel zwischen Lazio Rom und Juventus abzeichnen.

Juve baggert an Milinkovic-Savic

Während der auslaufende Vertrag von Adrien Rabiot nach Vereinsangaben um eine Spielzeit bis 2024 verlängert wird, wohl zu identischen Konditionen wie bisher (rund sieben Mio Euro netto pro Saison), streckt das Management um Federico Cherubini Medienberichten zufolge auch die Fühler nach Sergej Milinkovic-Savic von Lazio Rom aus.

Der Serbe, der auch die spanische Staatsangehörigkeit besitzt, ist ebenfalls zentraler Mittelfeldspieler, und mit 191 Zentimeter genauso groß und sogar noch etwas athletischer und robuster als Rabiot. Seit 2015 läuft Milikovic-Savic für die Laziali auf. Über 55 Tore hat er in den vergangenen Jahren für Lazio erzielt.