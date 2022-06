Serie A Marko Arnautovic zu Juve? Berater sorgt für Schlagzeilen

Für Marko Arnautovic (33) steht eine phänomenale Saison für den FC Bologna in den Büchern. Das weckt durchaus Begehrlichkeiten. Sein geschäftiger Berater heizt das Thema gehörig auf, der Name Juventus Turin fällt.

Die Überzeugung ist groß, dass vor allem Dusan Vlahovic von Arnautovic profitieren würde. "Er ist ein junger Spitzenstürmer und es ist immer schön zu sehen, wenn sich ein Talent auf diese Weise durchsetzt. Für Dusan, der erst 22 Jahre alt ist, wäre es von Vorteil, einen Spieler mit der Erfahrung von Marko an seiner Seite zu haben", so dessen Bruder weiter.

"Er kann immer noch in jeder Mannschaft einen Unterschied machen. Es ist normal, dass es Gerüchte von großen Vereinen wie Juventus gibt", sorgt Bruder und Berater Daniel Arnautovic gemäß Tuttosport für Aufsehen.

Marko Arnautovic: Von China zurück nach Italien

Arnautovic war im Sommer vorigen Jahres nach zwei Jahren in China auf die europäische Fußballbühne zurückgekehrt und heuerte zunächst für drei Jahre beim FC Bologna an. Gleich in seiner ersten Saison avancierte der Österreicher mit starken 14 Toren zum Publikumsliebling.

Einen Verbleib über diesen Sommer hinaus bei den Rossoblu erachtet Daniel Arnautovic als nicht unbedingt in Stein gemeißelt: "Im Fußball ist immer alles möglich. Man weiß nie, was passieren wird. Das ist Fußball und das macht die Welt des Fußballs so interessant."