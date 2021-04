Juventus Turin : Massimiliano Allegri: Rückkehr in die Serie A möglich – aber nicht zu Juventus

In den vergangenen Wochen verdichteten sich die Anzeichen, dass Massimiliano Allegri zur neuen Saison wieder einen Platz im Fußballbusiness erhalten wird. Womöglich heuert der 53-Jährige beim AS Rom an.

Laut der Zeitung LIBERO genießt Allegri bei den US-amerikanischen Klubbesitzern hohes Ansehen. Diese möchten ihn gerne zur neuen Spielrunde auf der Trainerposition installieren. Bei den Giallorossi ist noch nicht geklärt, ob Paulo Fonseca weiterhin das Vertrauen ausgesprochen bekommen wird.

Es scheint so, als müsste der Portugiese die Roma verlassen, Fonsecas Vertrag läuft ohnehin Ende Juni aus. In der Meisterschaft läuft es unter dem 48-Jährige nicht nach Wunsch. Stand jetzt droht die Roma sogar die internationalen Plätze zu verpassen.

Immerhin läuft es in der Europa League. Dort zogen Fonseca und Co. am Donnerstagabend nach einem 1:1 im Heimspiel gegen Ajax Amsterdam ins Halbfinale ein. Die Römer sollen dagegen nicht Allegris einzige Option sein.