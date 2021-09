Juventus Turin : Federico Chiesa: Spannungen mit Max Allegri?

Massimiliano Allegri übte nach dem Remis Selbstkritik. "Ich gebe zu, dass ich bei den Auswechslungen Fehler gemacht habe", sagte Allegri nach der Partie an den Mikrofonen von DAZN. "Ich hätte mehr Defensivspieler bringen und die 1:0-Führung über die Runden bringen sollen, also übernehme ich die Verantwortung dafür."

Diese Worte wurden in der italienischen Sportpresse als Kritik an Federico Chiesa (23) aufgefasst. Der Europameister war beim Stand von 1:0 in der 72. Spielminute für Juan Cuadrado in die Partie gekommen. Vier Minuten später traf Rebic zum Ausgleich.