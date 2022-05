Massimiliano Allegri unter Beschuss: "Juve sollte ihn rausschmeißen"

Juventus Turin läuft auch nach der Rückkehr von Massimiliano Allegri den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Für Antonio Cassano ist es nun offenkundig an der Zeit, mit seinem ehemaligen Trainer abzurechnen.

Andre Oechsner

Foto: / Getty Images

Antonio Cassano spielte zwar nie für Juventus Turin, kann aber aus seiner Zeit beim AC Mailand sehr gut einschätzen, welche Arbeitsatmosphäre Massimiliano Allegri schafft. Auf dem Twitch-Kanal von Christian Vieri, genannt BoboTV, lässt Cassano kein gutes Haar an seinem Ex-Trainer. "Sie sagen, man kann ihn nicht rausschmeißen, weil er 10 Millionen Euro verdient. Aber ich sage, dass sie es genau deshalb tun sollten", fängt Cassano mit seiner Tirade auf Allegri an. "Siehst du, was sein Plan ist? Im Januar hat Juve 100 Millionen in die Hand genommen, es reicht gerade mal für den 4. Platz." Allein in den Wintertransfer von Dusan Vlahovic investierte Juve stolze 81,6 Millionen Euro Grundablöse. Cassano bemitleidet den neu dazugekommenen Angreifer: "Er wird mir sympathisch, ohne ihn zu kennen, der Arme: In vier Monaten hat er bei Juve sechs Tore erzielt. Bei der Fiorentina hat er siebzehn erzielt."

Die empathischen Fähigkeiten will Cassano Allegri gar nicht absprechen, bei dem Juve-Trainer hapert es nach Erfahrung des Ex-Profis vielmehr am Spielverständnis. In Mailand habe sich ausschließlich Co-Trainer Mauro Tassotti um die Taktik gekümmert. Allegri sei nur gut darin, die Mannschaft bei Laune zu halten: "Wenn einer nicht spielt, versüßt er es mir und gibt mir ein bisschen Pfeffer, dass ich ihn ersetze, er gibt dir zu verstehen: Du spielst, aber du musst auf mich hören."