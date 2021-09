Juventus Turin : Matthijs de Ligt erhält Tipp von einer Oranje-Legende

Juventus Turin stand mit nur zwei Punkten nach vier Spielen auf dem 18. Tabellenplatz der Serie A. Am Mittwoch gab es immerhin den ersten Sieg (3:2 gegen Spezia) und den Sprung auf den 13. Tabellenplatz. Die Kritik wächst trotz des ersten Dreiers, auch an Chefcoach Massimiliano Allegri (54) und Abwehrakteur Matthijs de Ligt.

"Er hatte eine schwierige Zeit, aber das liegt nicht nur an ihm", nimmt Gullit seinen jungen Landsmann in Schuzt. "Bei Ajax hat er anders gespielt und sein Aufbauspiel wurde anders bewertet. Hier in Italien musste er lernen, anders zu spielen", so der 66-fache Nationalspieler weiter.