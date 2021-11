Juventus Turin : Matthijs de Ligt: Vertragsverhandlungen mit Juve – kreative Lösung geplant

Der begonnene Austausch würde zwar noch am Anfang stehen, alle Parteien ziehen allerdings am selben Strang und planen, die Zusammenarbeit weiterzuführen. Die Tuttosport schreibt im Zuge dessen von einer "kreativen Lösung", die sich in den kommenden Wochen oder Monaten ergeben könnte.

De Ligt gehört mit rund acht Millionen Euro netto plus Zusatzvereinbarungen in Turin zu den Schwerverdienern. Der 22-Jährige reift an der Seite der Altmeister Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci und drängt sich bei der Alten Dame immer mehr in den Vordergrund.