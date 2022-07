Juventus Turin Matthijs de Ligt verrät: Juve-Wechsel wegen Maurizio Sarri

Seine Anpassungsprobleme nach dem Transfer in die Serie A in der Saison 2019/2020 bringt de Ligt auch mit Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci und Gianluigi Buffon in Verbindung. "Wenn du dann in ein Team kommst, in dem solche Legenden in der Verteidigung und im Tor spielen, ist es für einen Jungen von 19 Jahren am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig, das zu zeigen, was du eigentlich könntest."

Während Maurizio Sarri seit 2021 als Trainer von Juve-Rivale Lazio Rom angestellt ist, unterschrieb de Ligt für fünf Jahre beim FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister lässt sich die Zusammenarbeit bis zu 77 Millionen Euro Ablöse kosten. Unter dem offensiv denkenden Trainer Julian Nagelsmann (34) hofft De Ligt offenbar, seine Stärken besser ausspielen zu können.