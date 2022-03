Juventus Turin : Maurizio Sarri: Cristiano Ronaldo wollte bei Juve nicht als Mittelstürmer spielen

Mit dieser Nachfrage hat Maurizio Sarri wahrlich nicht gerechnet. Im Anschluss an den 3:0-Auswärtssieg von Lazio Rom gegen Cagliari Calcio ist der Trainer der Biancocelesti zu Cristiano Ronaldo befragt worden. Der Superstar stand am Wochenende mal wieder im Fokus.

Sky Sport Italia hat Sarri danach befragt, ob es stimme, dass sich Ronaldo während der gemeinsamen Zeit bei Juventus Turin weigerte, als Mittelstürmer zu spielen.

"Cristiano hat in seiner Saison bei mir mehr Tore (31) in der Serie A erzielt als in jeder anderen", gab Sarri auf Nachfrage zu Protokoll. "Er war bereit, in einigen Spielen als Mittelstürmer zu spielen, wenn wir eine Notsituation hatten. Die Idee, das regelmäßig zu tun, gefiel ihm aber nicht besonders."

