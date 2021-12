Juventus Turin : Mauro Icardi zu Juve? Inter-Boss Beppe Marotta hätte nichts dagegen

Inter Mailand und Mauro Icardi trennten sich vor zweieinhalb Jahren im Unfrieden. Geschäftsführer Beppe Marotta hätte aber nichts dagegen, den Argentinier bald wieder in der Serie A zu sehen. Juventus Turin zeigt Interesse an dem 28-Jährigen.

"Icardi ist nicht mehr unser Spieler, also bin ich der falsche Ansprechpartner. Wir sind mit unseren Stürmern sehr zufrieden", sagte Marotta gegenüber 90 Minuto. Er heiße gute Spieler aber in der Serie A immer willkommen: "Denn davon profitiert der gesamte italienische Fußball."

Mauro Icardi war 2019 zunächst an Paris Saint-Germain verliehen worden, ein Jahr später verkauften die Nerazzurri den Südamerikaner für 50 Millionen Euro Ablöse. Nach zwei starken Spielzeiten ist Icardi nur noch Edeljoker im Prinzenpark, kommt in der laufenden Saison erst drei Tore in 18 Partien.