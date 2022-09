Juventus Turin Juve-Coach Max Allegri will nicht in Schönheit sterben

Juventus Turin errang am Mittwoch den zweiten Sieg der Saison. Beim 2:0 daheim über Spezia Calcio konnte der italienische Rekordmeister noch nicht vollends überzeugen. Der Trainer der Gastgeber hat damit kein Problem, solange die Punkte im eigenen Stadion bleiben.

"Ich sage immer und ich schäme mich nicht, das zu sagen, dass ich keinen attraktiven Fußball mag, der nicht gewinnt", so Max Allegri (55) nach der Partie am Mikrofon von Sky Sport Italia. "Wir sollten uns mehr darauf konzentrieren, effizienter als schön zu sein." Ein Satz, der auf das letzte Wochenende abzielte.

Am zurückliegenden Samstag empfing Juve die AS Roma zum Spitzenspiel. In diesem Duell bestimmte die Alte Dame das Spielgeschehen. Nach dem ersten Abschnitt stand es dennoch nur 1:0 für die Turiner, die zur Mitte der zweiten Halbzeit den Ausgleich kassierten. Fehlende Genauigkeit im Abschluss verhinderten damals einen Sieg.