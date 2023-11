Max Allegri seit Juve-Rückkehr mit irrer Bilanz, die BVB-Boss Watzke bestimmt beeindruckt

In seiner zweiten Amtszeit bei den Turinern kommt Allegri derweil noch nicht an seine phänomenale Punkteausbeute aus der ersten Anstellung heran. In den 271 Spielen seiner ersten Anstellungsphase als Chefcoach holte der 56-Jährige im Schnitt 2,27 Punkte pro Spiel.

Nachdem Allegri in seiner ersten Etappe als Juve-Trainer den italienischen Fußball nach Belieben dominierte und in fünf Jahren fünfmal Meister und viermal Pokalsieger wurde, kam er 2021 in eine schwierige Situation zurück. Inter Mailand hatte die neunjährige Scudetto-Dominanz der Bianconeri durchbrochen.

Juve nach Punktabzug wieder auf Kurs

Die Turiner mussten im folgenden Jahr mit Allegri als wieder eingestiegenem Strippenzieher den Titel erneut an einen Mailänder-Klub, diesmal an den AC Mailand überlassen. In der abgelaufenen Saison dominierte wiederum der SSC Nepal die Serie A, während Juventus aufgrund von Punktabzügen wegen finanzieller Vergehen die Saison auf dem siebten Platz beendete und in der zweiten Amtszeit von Allegri nach wie vor auf den ersten Titel wartet.

In der laufenden Spielzeit scheint Allegri sein Team hingegen wieder auf Kurs Meisterschaftskampf zu bringen: Die alte Dame belegt nach elf Spieltagen den zweiten Tabellenplatz, nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter Inter Mailand.

