Juventus Turin : Miralem Pjanic: Warum seine Juve-Rückkehr scheiterte

Miralem Pjanic (31) wollte zurück zu Juventus Turin, Barcelona den Mittelfeldregisseur loswerden, Juve ihn zurückholen. Warum kam kein Deal zustande? Es lag wohl an den Finanzen.

Miralem Pjanic ist eines der großen Transfermissverständnisse des FC Barcelona in den vergangenen Jahren. 2020 im Tausch mit Arthur (24) von Juve gekommen, spielte der Routinier unter Coach Ronald Koeman keine Rolle.

Kein Wunder, dass die Katalanen den Großverdiener in der vergangenen Transferperiode loswerden wollten. Juventus Turin klopfte an, Pjanic war wechselwillig und dem Vernehmen nach bereit, Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen. Aber offenbar war Pjanics Opferbereitschaft nicht groß genug.