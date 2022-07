Serie A Moise Kean will Juve nicht verlassen

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, will Kean auch in der kommenden Saison unbedingt für Juve spielen. Um diesen Willen zu untermauern, ist der Stürmer mit sechs Kilo weniger als im Vorjahr ins Trainingslager gekommen.

Dort will der 22-Jährige nun versuchen, Trainer Massimiliano Allegri von sich zu überzeugen. In den letzten Wochen mehrten sich nämlich die Gerüchte, nach denen die mit dem FC Everton beschlossene Ausleihe noch in den kommenden Wochen abgebrochen wird.