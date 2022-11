Nach bitterem WM-Aus: Paul Pogba meldet sich zu Wort

Paul Pogba hatte sich seine Rückkehr zu Juventus Turin vermutlich anders vorgestellt. Im vergangenen Sommer lehnte er für Juventus Turin zahlreiche andere Angebote ab, nachdem er eine Vertragsverlängerung bei Manchester United ausgeschlagen hatte.

Sechs Jahre nach seinem Abschied aus dem Piemont kehrte Pogba zurück zur alten Dame. Doch bereits in der Saisonvorbereitung verletzte sich der Weltmeister von 2018 am Knie. Es folgte eine schwierige Entscheidung: Operation und Ausfall bis in neue Jahr hinein, oder konservative Behandlung und die Chance auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft.

Pogba entschied sich gegen einen Eingriff. Im Oktober kehrte der 29-Jährige zurück ins Mannschaftstraining. Sein Plan schien aufzugehen. Doch dann der Rückschlag. Die Reha lief nicht wie geplant. Der Mittelfeldregisseur entschied sich doch noch für eine Operation.

Ende Oktober gab Pogba bekannt: Die Weltmeisterschaft in Katar steigt ohne ihn. Nach Untersuchungen in Turin und den Vereinigten Staaten benötige Pogba "Zeit zur Erholung von seiner Operation", teilte seine Beraterin Rafaela Pimenta mit.