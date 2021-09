Juventus Turin : Nach Cristiano-Abschied: Paulo Dybala erhält verbessertes Angebot

Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo war mit 31 Millionen Euro netto Jahresgage der absolute Topverdiener von Juventus Turin und der gesamten Serie A.

Die Bianconeri wollten sich diesen Luxus in Corona-Zeiten nicht mehr leisten und ließen ihn für vergleichsweise günstige 15 Millionen Euro Ablöse (plus mögliche Boni in Höhe von acht Millionen Euro) zu Manchester United ziehen.